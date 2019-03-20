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今日 18:10 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入近5億 流入萬洲舜宇 內房活躍

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市場憂慮中美貿易談判生變，港股今日回吐。恒指低開109點，開市後曾挫215點，低見29251點，走勢隨A股倒升改善，跌幅縮至30點，不過內地市場表現反覆，港股後挫過百點，最終收報29320，跌145點或0.49%，四連升告終。

全日北水淨流入增至4.97億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

中資金融股方面，建行(00939)再有2.82億元淨流出；工行(01398)有4611萬元淨流出；新華保險(01336)有6846萬元淨流出。相反，平保(02318)有1.59億元淨流入；太保(02601)有8161萬元淨流入；中國銀河(06881)有7404萬元淨流入。

萬洲(00288)回吐，不過北水續追捧，再有6.01億元淨流入。

科技股方面，舜宇光學(02382)績後波動，有1.99億元淨流入；騰訊(00700)於370元爭持，有1513萬元淨流入。

華能(00902)去年少賺54%，有1.92億元淨流入。

多隻內房股北水交投活躍，融創中國(01918)有1.69億元淨流出；金茂(00817)有3632萬元淨走；續創新高的奧園(03883)有5257萬元北水淨走。相反，中海宏洋(00081)績後飆14.5%，有1963萬元北水淨買追入；中國恒大(03333)全日有5038萬元淨流入；大成交暴瀉52.5%的嘉年華(00996)有6301萬元北水淨買撈底。

金風(02208)急飆12.6%，有4888萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 萬洲國際、建行、融創、舜宇、騰訊、平保、華能、恒大、新華保險及工行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 金風、恒大、金茂、平保、建行、嘉年華、融創、騰訊、中海宏洋及奧園。

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