訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:02 港股直擊 香港財經 重要通告

李兆基擬退任恒地煤氣主席 建議由兩兒接任

放大圖片

恒基地產(00012)公布，董事局今天接獲主席及總經理李兆基通知，由於年事已高，現正考慮於本屆股東周年大會後退任主席及總經理一職，並將向董事局建議由李家傑及李家誠出任聯席主席及總經理，他仍將留任公司董事，繼續為公司服務。

此外，董事局建議就公司章程細則作出若干修改，以方便設立董事局聯席主席職銜架構。

中華煤氣(00003)亦同時宣布，董事會今天接獲主席李兆基通知，現正考慮於本屆股東周年大會後退任主席一職，並將向董事會建議由李家傑及李家誠出任公司聯席主席。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。