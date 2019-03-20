港股直擊 即巿股評

有傳中國在多個貿易領域不再向美國讓步，美國擔心中國可能改變立場，市場憂慮中美貿易談判生變，港股連升四日飆658點後，今日回吐近百五點，險守29300，惟觀望今晚聯儲局議息，大市波幅窄，高低相差僅184點。

恒指今早低開109點，報29357，開市後反覆向下，一度挫215點，低見29251點，內地A股隨後一度倒升，港股跌幅縮至30點，高見29435點。不過，A股臨近中午收市跌幅擴大，港股沽壓再度增加，惟A股尾市再度回穩，港股亦未有跌穿朝早低位，最終恒指全日收報29320，跌145點或0.49%；國企指數跌61點或0.53%，報11624，大市成交1031.7億元。

港股回吐，個股整體亦受壓，整體下跌股佔比為62%，上升股比例只有38%。

即月期指收市升168點或0.6%，報29326，高水5點。

上證指數收報3090點，跌不足1點或0.01%；深成指全日收報9800點，跌39點或0.4%。

藍籌股大致受壓；滙控(00005)走低0.5%；建行(00939)下滑0.7%；平保(02318)走低0.2%；港交所(00388)跌1.6%；舜宇(02382)績後一度大跌7.4%，隨後一度倒升，全日僅跌1.7%；中生製藥(01177)中午發盈喜，料去年盈利按年大增至89億至92.8億元人民幣，但股價午後受壓，收挫3.4%；恒安(01044)獲大行升目標價，全日揚5.4%，為表現最醒藍籌。

焦點板塊

基建股：今日受壓，中鐵(00390)挫3.1%，為包尾國指成分股；中國鐵建(01186)挫3%；中交建(01800)跌1.8%；中國建築國際(03311)降1.1%；中冶(01618)下滑1.7%。

物業管理股：去年業績省鏡，今日逆市跑出。中海物業(02669)上年多賺31%，股價創上市後新高，全日揚5.4%；碧桂園服務(06098)去年多賺1.3倍，股價勁彈12%；雅生活(03319)全年純利升近1.8倍，股價也升5.6%；奧園健康(03662)則飆11.1%：祈福生活服務(03686)升3.1%；彩生活(01778)升1.6%。

業績股：建滔(00148)與建滔積層板(01888)上年基本純利齊倒退，股價分別插6.2%及9.1%；中海外(00688)去年多賺一成，收市跌2%；旗下中海宏洋(00081)去年多賺90.9%，全日飆升14.5%；雅居樂(03383)上年多賺18%，惟收入較市場預計差，全日跌1.7%；小米(01810)去年第四季收入低過預期，遭花旗降目標價，收市挫4.6%，居成交金額榜第三位。

焦點股份

金風科技(02208)：AH股齊炒上，因有報道指風電設備招標價回穩，金風H股曾爆升14.2%，高見11.36元，收造11.2元，仍大升12.6%；其A股則抽高9.3%。

金蝶(00268)：昨晚發通告，對獨立股評人David Webb的指控作出4點澄清，股價兩日累插近一成七後，今日曾彈升7%，收市升3.7%，成交額4.8億元。

慕容控股(01575)：由於需要額外時間落實2018全年業績，故2018全年業績將延遲發布。因此董事會會議將延遲至董事會將予釐定及宣布的另一日期舉行，股價今日暴跌，更創上市後新低，最低見過0.335元，大跌50.7%，收0.35元，仍狂瀉49.5%，成交金額9646萬元。

嘉年華(00996)：尾市突然沽盤驟增，全日大跌52.3%，收0.029元，為包尾個股，全日成交增至1.4億元。