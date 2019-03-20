重要通告 港股直擊

美圖公司(01357)公布，截至去年底止全年虧損擴大至12.55億元(人民幣‧下同)，2017年虧損為1.97億元。每股虧損0.3元，不派末期息。

期內，持續經營業務的經調整虧損為8.79億元，對比2017年為盈利6608萬元；持續經營業務收入27.91億元，按年下跌37.83%。

該公司指出，美圖秀秀應用的月活躍用戶數於今年2月創歷史新高，達1.192億。而於去年底，美圖秀秀應用月活躍用戶數約51%為社交用戶，即活躍於美圖社交平台的用戶；其照片及視頻內容的當月頁面瀏覽量達約80億。