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今日 16:58 重要通告 港股直擊

睿見教育組產業基金投資大灣區學校

睿見教育(06068)公布，旗下附屬廣東光正與匯垠海德開展合作，成立教育產業基金，主要投資粵港澳大灣區學校。

目標投資規模約25億元(人民幣‧下同)，將按項目基準分階段籌集。其中，廣東光正注資7億元，匯垠海德注資3億元。

該公司指出，雙方合作可為其提供額外途徑，於大灣區或中國其他潛在城市物色、成立或開發學校擴充業務，並可進一步擴大其融資途徑及降低融資成本。

同時，有助促進行業與教育之間的融合及學校與企業之間的合作，以及從產業基金收取回報，擴大集團的收入基礎。

下載港交所通告原文

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