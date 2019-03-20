重要通告 港股直擊

睿見教育(06068)公布，旗下附屬廣東光正與匯垠海德開展合作，成立教育產業基金，主要投資粵港澳大灣區學校。

目標投資規模約25億元(人民幣‧下同)，將按項目基準分階段籌集。其中，廣東光正注資7億元，匯垠海德注資3億元。

該公司指出，雙方合作可為其提供額外途徑，於大灣區或中國其他潛在城市物色、成立或開發學校擴充業務，並可進一步擴大其融資途徑及降低融資成本。

同時，有助促進行業與教育之間的融合及學校與企業之間的合作，以及從產業基金收取回報，擴大集團的收入基礎。