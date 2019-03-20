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今日 14:29 港股直擊 即巿股評

【異動股】獲大行升目標價 恒安曾揚逾6%

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恒安(01044)獲大行升目標價，股價逆市攀升，更是升幅最大藍籌，一度升6.5%，高見69.4元，新造69.2元，漲6.2%，成交金額2.65億元。

大摩認為，恒安改革策略成功，令2018下半年純利增長較上半年增長加快，故升今明兩年盈利預測5%和7%，續叫「增持」，目標價從72元，調升8.3%至78元。

瑞銀亦升恒安目標價，從55.18元升至60.46元，以反映最新盈利預期，但基於行業競爭加劇，續予「沽售」不變。

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