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今日 13:53 港股直擊 即巿股評

【異動股】建滔系齊瀉逾6% 基本純利倒退

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建滔集團(00148)基本純利倒退，股價在中午業績公布後下挫，現處盤中低位，新造26.4元，瀉6.1%，成交金額4664萬元。

集團公布，截至去年底止全年盈利60.76億元，按年升8.62%；每股盈利5.692元，基本純利跌18%至46.03億元，派末期息每股70仙。期內，營業額459.94億元，按年升6.05%。

建滔積層板(01888)去年基本純利跌15%至31.9億元，股價也插6.8%，造8.72元，成交有6514萬元。

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