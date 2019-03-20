即巿股評 港股直擊

隔晩美股個別發展，早段道指曾升逾百點，但最終跟標指雙雙倒跌散場，僅剩納指仍錄得升幅，主要係市場對於貿易戰混亂嘅訊息感到困惑，令美股出現回吐。即使「侵侵」一再強調跟中國談判進展理想，雙方目標係喺4月底達成協議，不過美國唔肯承諾取消關稅，仲開出條件係一旦美方認定中方有任何地方稍有不妥，美方即可再向中國開徵關稅，即係公就你贏，字你又唔使輸，咁樣畀人恰到出面，中國又點會首肯。所以有消息傳出中國立場有變，未肯喺多個貿易領或中向美國讓步。預期中美貿易談判踏入尾聲之際，仍存在好多變數，呢段時間股市表現或較反覆，不過下周已逼近期指結算，港股只要仍企穩喺29200水平之上，好友可以話已立於不敗之地，至少今年第一季，淡友肯定已輸到一敗塗地。

美股高位見回吐之際，內地股市亦腳軟，拖累恒指低開109點後再反覆向下，一度跌215點低見29251點半日低位，其後大市拗腰企圖扭轉跌勢，跌幅曾收窄至30點，見29435點半日高位。中午收市恒指報收29313點，跌152點；國指半日則跌66點，報收11619點。

話咗騰訊(00700)喺明日派成績表前難有突破，股價半日跌0.5%當算溫和，有缸邊友話怕咗女燈神肥央嘅祝福，呢位阿姐愈係堅定不移咁話騰訊股價明年可見1000大元，愈係趕客，不過肥央加持係騰訊下跌嘅原因都係得啖笑，主要係業績前大家都採取觀望態度，其股價仍企定定喺360元樓上，只要業績唔走樣，騰訊股價喺業績後，仍有條件挑戰375元。反正手遊業務走下坡，呢方面收入開始放緩呢個事實，早已廣為市場接受，反而係公司建議管理層嚟個大瘦身，同埋雲業務發展前景，先係市場最關注嘅焦點。而股價走勢都係反映公司未來前景，只要騰訊前景得投資者歡心，雲業務又錢途無可限量的話，騰訊整固咗一段時間，再發力突破向上條件仍在。

就好似舜宇(02382)公布業績一段，股價今早曾跌逾7%，但其後又倒升，半日收市僅微跌0.5%，反映市場對其「前景」信任，願意博一博未來公司開花結果。雖然阿Man對手機設備股仍有戒心，但相對其他手設股，舜宇已經屬於質素高班嘅，至少兩隻龍頭二選一，阿Man寧揀舜宇都唔揀瑞聲(02018)，以一個普通手機用家嚟講，都會注重手機鏡頭多過語音系統，加上依家新型號手機鏡頭愈玩愈多，秤落去都係舜宇稍勝一籌。

小米(01810)營業額唔夠格力勁，雷軍唔單止輸咗十億賭局畀董明珠，集團去年第四季收入低過預期，大行當然踩兩腳。股價半日跌近半成，其他新經濟股表現亦麻麻。美團(03690)半年禁售期今日剛好屆滿，股價半日跌4.3%，失守50元，之前睇淡美團嘅缸邊友，終於等到美團仆直，呢個市場就係咁，睇人乜街就最開心……

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)