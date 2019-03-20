港股直擊 即巿股評

美國擔心中國可能改變立場，不再在多個貿易領域談判向華府讓步，拖累中港股市今早受壓，恒指連升四日後，今早曾挫逾兩百點，半日險守29300收市。

恒指今早低開109點報29357，開市後反覆向下，一度挫215點，低見29251點，內地A股一度倒升，港股跌幅縮至30點，高見29435點。不過，A股臨近中午收市跌幅擴大，港股沽壓再度增加，最終恒指半日收報29313，跌152點或0.52%；國企指數跌66點或0.57%，報11619。

大市半日成交569.08億元。

A股受壓，滬指跌1.03%；深成指跌1.63%。

藍籌股大致受壓；滙控(00005)走低0.6%；建行(00939)下滑1%；平保(02318)走低0.5%；港交所(00388)跌1%；舜宇(02382)績後一度大跌7.4%，隨後一度倒升，半日僅微跌0.5%；恒安(01044)獲大行升目標價，半日揚4.5%，為表現最醒藍籌。

焦點板塊

汽車股；普遍受壓，吉利(00175)為跌幅最大藍籌，半日挫3.6%；廣汽(02238)降2.1%；華晨(01114)跌2%；長城汽車(02333)跌2.3%；東風(00489)跌1.7%；北京汽車(01958)跌1.9%。

新經濟股：美團(03690)基礎投資者半年禁售期今日屆滿，今早一度跌穿50元大關，最低見過49.7元，挫4.3%，半日跌2.9%；小米(01810)去年第四季收入低過預期，股價挫4.8%；騰訊(00700)半日跌0.5%；閱文(00772)跌2.5%；平安好醫生(01833)降0.2%；眾安在線(06060)跌1.8%。

物業管理股：去年業績省鏡，今早逆市跑出，中海物業(02669)上年多賺31%，股價創上市後新高，半日飆6.7%；碧桂園服務(06098)去年多賺1.3倍，股價反彈7.2%；雅生活(03319)全年純利升近1.8倍，股價也升6.1%；奧園健康(03662)則飆5.8%：祈福生活服務(03686)升3.1%；彩生活(01778)升1.6%。

焦點股份

慕容(01575)：由於需要額外時間落實2018全年業績，故2018全年業績將延遲發佈。因此董事會會議將延遲至董事會將予釐定及宣布的另一日期舉行，股價今早暴跌，更創上市後新低，最低見過0.335元，大跌50.7%，中午收0.345元，仍狂瀉49.3%，成交金額5620萬元。

金蝶(00268)：昨晚發通告，對獨立股評人David Webb的指控作出4點澄清，股價今早反彈，最多升7%，見9.46元，半日升4.5%，成交額3.47億元。

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