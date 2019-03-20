訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:25 重要通告 港股直擊

潤啤去年少賺近17% 末期息3分

放大圖片

潤啤酒(00291)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利9.77億元(人民幣．下同)，按年下跌16.85%。每股基本盈利0.3元，末期息派每股3分。

期內，集團錄得營業額318.67億元，較2017年同期增7.18%。

主席陳朗在業績公告中表示，展望2019年，全球經濟和外部環境變數增加，內地啤酒行業格局亦持續變化。集團相信中國經濟將保持平穩增長趨勢，故對公司高端化發展和盈利增長具有信心。同時，集團亦會繼續密切留意市場變化及中美經貿摩擦對成本可能造成的影響，並作出相應行動。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。