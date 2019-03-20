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中銀香港(02388)公布，獲內地金融監管機構批准試點在香港推出代理見證開立內地個人銀行賬戶服務。

中銀稱，香港市民只需帶同香港永久性居民身份證及回鄉證，前往任何一家分行填寫開戶文件，即可簡單提交申請，即可於本港辦理開立內地個人銀行(II類及III類)賬戶，過程中客戶毋須親自到內地分行及提供內地地址。賬戶可綁定內地手機電子支付應用程式，享有大灣區及內地日常消費支付便利。

II及III類賬戶均有賬戶金額限制。其中，II類賬戶提供提款卡、櫃員機提款每日限額1000元(人民幣．下同)；轉入資金、存入現金每日累計限額合計為1萬元，每年累計限額合計20萬元；消費和繳費、轉出資金、取出現金每日累計限額合計1萬元，每年累計限額合計20萬元。

III類賬戶不提供提款卡；任何時間賬戶餘額不得超過2000元；消費、繳費、賬戶資金轉出等每日累計限額合計為2000元，每年累計限額合計為5萬元。

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，大灣區建設已進入全面推進的新階段，中銀香港與母行中國銀行(03988)及大灣區機構緊密合作，推出見證開立內地銀行賬戶—大灣區「開戶易」服務，讓本港居民足不出港，即可便捷開理開立內地銀行賬戶。她指出，中銀將繼續加快創新跨境金融產品及服務，滿足港人在大灣區工作、生活及出行等跨境金融服務需要。

客戶將於成功開戶後收到通知，提示前往就近的本地指定分行啟動賬戶，啟動賬戶時，在本港分行辦理人民幣滙款到該賬戶可享首次手續費豁免，同時中銀亦提供「中銀快匯」服務，讓客戶可透過網上銀行從香港賬戶調撥人民幣資金到內地賬戶。