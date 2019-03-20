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今日 11:47 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】物管股逆市跑出 中海物業績佳飆逾7%

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內地物業管理股去年業績省鏡，今早逆市跑出，中海物業(02669)上年多賺31%，股價創上市後新高，最高見過3.2元，現飆7.4%，成交金額4110萬元。

至於碧桂園服務(06098)去年多賺1.3倍，股價反彈6.9%，造13.32元，成交金額2.04億元。

雅生活(03319)全年純利升近1.8倍，股價也升5.9%；奧園健康(03662)則飆5.1%：祈福生活服務(03686)升3.1%；彩生活(01778)升1.9%。

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