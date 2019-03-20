港股直擊 即巿股評

金蝶國際(00268)昨晚發通告，對獨立股評人David Webb的指控作出4點澄清。股價今早反彈，暫時最多升7%，見9.46元，現升6.2%，成交額3.09億元。

金蝶回應指，關於經營質量事項，公司進行雲業務轉型，利潤會承受一定的壓力，但董事會對雲戰略方向充滿信心，近幾年公司經營質量穩步提升，經營性淨現金流穩健增長，該等經營性現金流與投資性房地產公允價值變動沒有關係。

第二，關於中國政府補貼與稅務減免事項，公司因承接相應的政府科研項目而獲得的政府補貼，並不是無償性補貼；董事會不知悉任何情況令其認為這一稅收政策在可預見的未來不可以持續。

第三，關於給予關聯方的貸款事項，2018年底給予關聯方的貸款餘額為7.22億元(人民幣‧下同)，2017年底餘額為1.64億元，其中，青島鑫潤置業借款5.87億元，上海今逸醫療軟件借款1.05億元及深圳雲之家借款2900萬元，均已於去年9月及12月的公告中提及。

第四，關於建議收購雲之家股權事宜，公司基於公司雲業務的發展需要，預期建議收購有助於深化集團雲平台構建，加快雲業務的持續成長，搶佔企業雲服務市場，該公司已於今年3月發布相關公告。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。