即巿股評 港股直擊

先唔睇個市住，開恒指牛熊證街貨圖睇咗先。噚日喺[下半part]講過，大家可以上港交所(00388)嘅披露易網頁度搵新推出但未上市的牛熊證資料，咁就可以早啲預計得到下面堆牛證幾時會會出啲有幾貼價嘅證。噚日新上市收回價上到最貼價嘅就係28900至28999點，今日睇呢一層已經有826張期指駐守，對落28800至28899點呢度都係新加嘅，但只有162張期指；而本身喺最貼價嘅28700至28799點，就變成重貨區，呢度有1074張期指，亦係牛證近日嚟第一層過千張期指嘅範圍。好明顯，部投石機又向前行多兩格。

至於上方嘅熊證最貼價仍然係29400至29499點，而呢度就得返133張期指，比前日少咗469張期指。再上多一層即29500至29599點，同埋29600至29699點，分別有1052同1220張期指，重貨區嚟架。

依家9點59分，恒指做緊29275點，跌191點，用呢口價去計，如果反彈升224點嘅話，咁上方嘅第一梯隊熊證就全數死亡；但若然繼續下行多375點的話，咁下方第一梯隊嘅牛證就會被打靶。數落兩邊點數只係爭151點，但期指張數就爭好遠，不過按目前已經跌咗191點計，on top再跌多375點嘅話，咁即係total要跌566點先可以殺到第一層。

最後再睇恒指日線圖，用天線睇就未有咩特別，但一換保歷加通道，哼！噚日一升穿咗保歷加通道頂，穿唔緊要，有時穿一兩日，甚至三日都見過啦，不過噚日一穿今日即回，而10天線(28925點)同20天線(28880點)又挨得咁近。就當個市唔係一下子殺落去食重牛呢，按住呢個步速向下落到保歷加通道中軸(即係20天線)，咁頭一層牛證街貨都已經全數打靶啦，再數落多200點就到重貨區，講緊呢個位只係上個星期二(12日)個裂口頂(28734點)咋喎，一啲都唔過份。

呢個時候就更係睇恒指波幅走勢(VHSI)，睇吓個市係咪有力chok到一個咁大嘅波幅出嚟先。之前都有講過由上個星期五(3月15日)觸底後反彈，到今日VHSI已經三連升，不過粒陽燭個燭身係偏偏的，即唔係大陽燭爆上，但見今日DMI嘅ADX有出現「圓頂」跡象，無事嘅，無力上即係未必見大波幅啫。

依家10點16分，恒指一度跌逾200點，最低做過29251點，依家跌幅又收窄返少少。用牛熊最貼價嗰層各自最盡頭嗰粒數拉個中位數：(29499+28900)/2=29199.5，度住呢個位，堅穿而爬唔返先好勇敢入Put/熊，始終恒指嗰條長長嘅「上升通道」仲未死架。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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