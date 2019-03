即巿股評 港股直擊

美國聯儲局當地時間周三便公布FOMC議息會議結果,由於聯儲局主席鮑威爾先前在不同場合講過,對利率決策保持耐性,市場已預期今次FOMC一定不會加息,而焦點是鮑威爾對未來息率的展望,尤其是會不會宣布正式暫停加息以及修訂縮減資產負債表(縮表)計劃。

鮑威爾去年2月出任聯儲局主席之後曾四度加息,並因此惹來總統特朗普的多番猛烈抨擊,並將去年第四季美股急跌的原因歸咎於聯儲局的貨幣政策收得太緊,直指聯儲局瘋了(They’re so tight. I think the Fed has gone crazy.),市場盛傳「侵侵」總統有意把鮑威爾撤職。然而,去年12月聯儲局宣布加息0.25厘,侵侵的態度突然改變,他在聖誕日的白宮記者會指出,聯儲局加息是因為美國經濟表現非常好,但又批評加息「太快了。我想它會改正的。」老徐猜測侵侵是聽取了幕僚的勸告,在當時情況下炒掉鮑威爾並不是明智的做法。

有趣的是,就在聯儲局加息後僅兩個多星期,鮑威爾今年1月出席阿特蘭大市American Economic Assoiation年會發表講話時「暗示」,聯儲局可能提早停止加息以及修訂縮表規模;到了3月10日,鮑威爾在史丹福大學舉辦的經濟論壇更明確表示,聯儲局很快(reasonably soon)就會公布縮表細節。相信鮑威爾始終亦要「尊重」總統的意見,何況美國有個別經濟數據並不十分出色。且看鮑威爾今次怎樣一方面維護聯儲局貨幣政策自主權(以顯示並沒有受到總統的政治意見左右)、一方面「放鴿」。

回到港股,周二恒指以29419水平輕微高開10點,迅即抽上29486點高位後反覆回落,最低跌至29319點才反彈,收報29466,升57點或0.2%;連續兩日創今年intraday和收市新高。

前天(3月18日)「搏拳實錄」講到:假如恒指在強勢股指數以及短線市寬熊背馳中仍然突破3月4日的29241點的今年高位,唯有平掉手上的29000點short call止蝕;反之則買入即月期指put加碼博恒指調整,期望會補回3月12日的28512至28734點的上升裂口。老徐已於文章見報當日執行止蝕,埋單計數輸了近100點期權金。

賽後檢討,老徐早在2月初就睇好恒指後市表現,並期待港股會有一次較似樣的回調整固才long期指 call。但一直等到3月都等不到恒指回調到理想入市水平,其後因為有見於EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數與恒指呈單日「熊背馳」,老徐更決定「偷雞」short call(見3月6日「搏拳實錄」《由拒絕高追轉為冒險估頂》)。這個short call倉位一度錄得約300點賬面利潤,但恒指的回調一縱即逝,老徐又受confirmation bias的影響不忿利潤大縮水(見3月13日《恒指未確認完成超買調整》),最後落得由賺變蝕收場。

不過,香港金管局周一晚在紐約市買入20.1億港元,成為踏入3月以來,金管局第三度因為港滙(滙市術語TT)觸及7.85的弱方兌換保證而出手承接港元沽盤。TT抽升一定程度反映資金從香港流走,雖然金管局合共三次亦只是買入約74億港元,但其中或涉及部分游資在港股獲利離場。老徐仍認為恒指有機會再出現一次較似樣的調整,前日遵從投資守則執行止蝕,內心其實有些不情不願。

