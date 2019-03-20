華能(00902)上年業績大幅倒退，股價今早應聲下挫，一度挫4.5%，低見4.49元，現造4.51元，仍挫4.04%，成交金額5677萬元。
集團公布，去年盈利7.34億元人民幣，按年下跌53.51%，每股盈利3分，派末期息10分。期內營業收入1695.51億元人民幣，按年增加11.21%。
至於大唐發電(00991)跌0.5%；華潤電力(00836)降0.6%；華電(01071)走低1.2%；中國電力(02380)降1.1%。
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至於大唐發電(00991)跌0.5%；華潤電力(00836)降0.6%；華電(01071)走低1.2%；中國電力(02380)降1.1%。
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