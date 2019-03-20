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今日 09:40 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】同程挫逾6% 去年多賺1.7倍惟總裁辭任

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同程藝龍(00780)曾挫6.4%，見16.2元，現跌幅收窄至2.7%，成交額618萬元。

集團公布去年純利近5.3億元(人民幣．下同)，按年增長1.71倍，不派息。期內，收入52.56億元，按年增長1.09倍。

集團同時宣布，江浩由於其他工作承擔，已於昨日(19日)起辭任副董事長兼總裁職務，並已調任非執行董事。

同程藝龍去年11月26日以招股價9.8元上市，低位見9元，高位17.96元。

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