港股直擊 即巿股評

港股昨日創九個月收市新高，不過成交及整體大市表現未見配合，短期大市呈高位爭持格局機會較大，市場關注藍籌業績及美國議息。

隔晚美股三大指數收市漲跌不一，尾段走勢普遍較弱，道指跌26點，0.1%報25887點，終結四連漲；納指漲0.12%報7723點。晶片股大升，AMD漲近12%，谷歌漲逾1%。谷歌與AMD打造用於遊戲服務的新版晶片。投資者靜待聯儲局政策會議決議。

根據CME的美聯儲觀察工具，市場預計此次會議加息概率為零，但市場密切關注本次會議中聯儲局對經濟前景的判斷。市場同時預期聯儲局將在本次會議上公布關於縮表的更多細節。

美銀美林3月基金經理調查，全球股票資金配比降至3%，為2016年9月以來新低；做空歐洲股票成為最熱門交易，為歷史首次；55%的受訪者認為美聯儲將繼續加息，38%認為加息周期將暫停；對全球經濟增速的預期連續第二個月回升，25%的受調查人群認為經濟增速今年將放緩。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.96元，較本港上日收市低0.39元；騰訊(00700)ADR收報369.41元，低0.59元；國壽(02628)ADR收報21.65元，低0.1元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.85元，低3仙；中石油(00857)ADR收報5.32元，低4仙；中石化(00386)ADR收報6.7元，低3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報86.99元，低1仙；聯通(00762)ADR收報10.61元，高5仙；中電信(00728)ADR收報4.41元，高2仙。

ADR港股比例指數報29416，較周二恒指收市低50點。恒指昨日收報29466，升57點或0.19%，為去年6月20日以來九個月收市新高，成交則縮減至993.2億元。港股雖然向好，惟個股跌多升少，上升股比例只有48%，下跌比例52%。

港元兌美元再次觸及7.85弱方兌換保證，金管局月內第四度入市干預，在市場買入6.04億港元，令本港銀行體系結餘將縮減至約683億元。四次入市共承接80.46億港元。

焦點股份

舜宇光學(02382)：去年純利24.9億，減少一成四，符合預期；每股盈利2.2792元人民幣，末期息56.8分人民幣，相當於66.2港仙。期內收入增長一成六。去年毛利率18.9%，下跌2.6個百分點。

小米集團(01810)：轉虧為盈賺135.54億元人民幣，不派末期息；經調整淨利潤年增59.5%至86億元人民幣，好過市場預期。

港華燃氣(01083)：去年純利12.24億元，倒退一成，每股盈利43.89仙，末期息15仙，與對上一年相同。

金蝶國際(00268)：日前被獨立股評人David Webb質疑為「泡沫股」，股價兩日累計急插近一成七。公司發出澄清公布，當中指進行雲業務轉型，利潤會承受一定壓力，但對雲戰略方向充滿信心。公司經營性淨現金流穩健增長，有關增長與投資性房地產公允價值變動沒有關係。另外，公司因為承接相應的政府科研項目，而獲得的政府補貼，並不是無償補貼。

今日有多家公司公布全年業績，藍籌有煤氣(00003)、電能(00006)、長建(01038)、恒地(00012)、中海外(00688)及中石油(00857)。另外，新華保險(01336)、建滔集團(00148)、華潤啤酒(00291)、中國軟件國際(00354)、三生製藥(01530)、中航科工(02357)、富力地產(02777)及雅居樂(03383)等之業績亦受到市場關注。