港股直擊

期指周一高開89點後，雖然初段升幅一度收窄至只有16點，報29062點，惟其後受內地股市急升帶動，漲幅逐步擴大，尾市時更曾升近400點，高見29444點，全日大升339點，收報29385點。昨天期指在高位反覆，全日大部分時間皆於29300至29500點區間上落，在尾市突然發力，曾漲升156點，高見29541點，全日收升109點，報29494點。

繼上周五國務院總理李克強於兩會後釋出一系列利好消息後，周一再傳出內房調控有放寬空間，而且上交所於同日正式開放受理審核科創板上市申請。受上述多個利好消息刺激，A股周一單日大升2.5%，港股近日亦連續兩天創出9個月以來新高。

港股近日雖然因為內地股市強勢，以及中美貿談續呈正面進展而出現突破勢頭，惟之後能否保持氣勢一舉上試30000點水平，還需視乎本周美國聯儲局議息會議後的相關消息（香港時間周四凌晨公布）及股王騰訊（00700）周四公布的業績。市場暫時預期聯儲局今次將不會加息，焦點落在局方會否維持早前所預期今年加息次數和公布縮表時間表，倘若聯儲局「鴿派」取態不變，加上騰訊業績亦沒有任何差池，預期恒指短線很大機會衝上30000點關口。

確認「真突破」或再展升浪

雖然港股近日氣勢如虹，距30000點關口僅一步之遙，惟筆者認為現時差不多已步入是次中期升浪尾聲，須提防港股升至30000點附近水平時突然急跌，開展下一次較大調整，不過只要中美貿談最終能達成協議，港股中線仍繼續向好，大家可把握是次回調機會入市作中線部署。

技術方面，期指周一以陽燭收市升穿前浪頂29255點重要阻力，昨天更能再次升穿周一高位29444點及10時前高位，已確定期指是次為「真突破」，如果再加上日線圖連續兩天收市企於保歷加通道上限線之上，反映期指現時已更具條件觸發下一輪單邊升市。

另一方面，日線圖中，14天RSI暫時還未進入超買區域（目前為67.1），MACD圖中近日亦再次出現雙牛訊號，因此在各主要技術指標中暫時未出現明顯超買及見頂訊號前，在買力逐步加強的情況下，預期期指仍有一定的上升空間。如非突然出現重大利淡消息，期指短線將會上試30000點關，但29900至30200點區間阻力不輕，該處除了是去年6月19日營造的下跌裂口位置，同時亦是由33515點至24526點的黃金比率反彈0.618（30081點）之所在，大家要小心當期指升抵該區間時，隨時突然急挫，並開展下一輪較深的調整。不過，只要上周一低位28089點未有失守的話，中線向好走勢仍未變，調整過後將再次展開下一輪升浪。

水位不多暫未宜追開好倉

策略上，已持有或於昨天部署即月Long Call者，可續持有，如果期指未來升至29900點之上則可先行平倉獲利。相反，雖然期指短線料上試30000點關附近，惟因現階段水位不多，暫不建議追開好倉；應待期指升至30000點附近出現任何見頂訊號時，小注部署淡倉，以博下一輪顯著調整。