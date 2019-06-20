即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局今年第二次議息會議周二起一連兩天舉行，在本港周四凌晨有結果，維持利率不變已毫無懸念，按利率市場期貨數據，更有1.3%機會減息！自從聯儲局放鴿後，投資者把「收水」焦點由息口轉移到收縮資產負債表上，主席鮑威爾會否在記者會「鴿多一點點」，甚至正式公布停止縮表路線圖，勢將影響美國及環球金融市場。

聯儲局的行動既左右股市，或許亦為美國擺脫衰退陰影帶來新訊息。去年12月短期國債孳息出現倒掛，美國經濟衰退風險開始受到注視，隨後數據走弱，以至全球增長放緩有惡化趨勢，即使聯儲局由鷹轉鴿，也未能釋除疑慮。

有更多跡象顯示美國經濟衰退風險似乎愈來愈大。反映美國私人機構信貸情況的銀行工商業貸款，在是次周期谷底迄今擴張92%，已高於對上兩次信貸膨脹期的80%增幅(科網泡沫爆破後)和88%增幅(上世紀九十年代)，意味私營企業槓桿顯著提升，金融風險逐步累積。

附【圖】所見，美國工商業貸款佔GDP比率已經置身危險區域──比率如果攀越10%，經濟衰退普遍就會接踵而至，同時股市亦難以避免大幅下滑。

另一方面，根據聯儲局以3年期及10年期國債息差推算未來一年經濟陷入衰退的機率也在上揚，截至2月最新報24.62%，逼近臨界點25%，按往績估計，美國2020年上半年將有相當機會進入衰退期。

美國經濟衰退機會趨升局面能否扭轉，市場都把希望寄託在聯儲局身上。聯儲局資產負債表規模2月中已縮減至4萬億美元以下，最新報3.97萬億美元，重返2014年初水平，至於是不是足以落實叫停縮表，要等鮑威爾提供答案。然而，就算全面停止收水，也未必代表去年底迄今的經濟劣勢立刻逆轉；當然，一旦經濟毫無起色甚至惡化，局方隨時再度祭出殺着──量寬，說不定又若無其事把問題淡化。

值得留意的是，美股並沒有理會經濟轉差這利淡消息，而且樂觀預期中美貿易談判有理想成果，對聯儲局政策刺激經濟甚至股市的能力亦信心滿滿，美股三大指數近期展現強勢：納指續創2019年新高；標普500指數升越上次跌浪的反彈黃金比率78.6%，僅再漲約100點(不足4%)，就能破頂，可證明美牛雖老，卻還可再走一段路；道指彈力稍遜，部分原因是墜機事件使重磅的波音(Boeing)股價連日下挫拖累。

換句話說，美國衰退風險似未在股市投資者考慮之列，美股短期內由聯儲局取態與中美貿易問題所主導，暫時仍保持強勢，如出現健康調整更有利之後上衝。

恒指在美國議息前窄幅波動，昨天高低位差距不足170點，惟平靜市況不會維持太久，事關除了議息結果，明天尚有騰訊(00700)及長和系公布業績，或為後市帶來另一番啟示。

信報投資研究部

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