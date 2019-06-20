即巿股評 港股直擊

繼續上篇文章，我們來挑選長線牛股分析。

如何定義長線牛股的呢？這裏我主要篩選的是有一定經營歷史和公司的管理有不俗往績，並且具有一定的市場專利，能夠帶給投資者長期回報的。一家過去經營優秀的好公司雖然不能保證未來表現，或者遇到同樣的經營環境，但往績是投資者能夠依賴的客觀事實。而這些重要的訊息很多都已經反映在了歷史圖表裏面。我會傾向選取那些近年能夠創下歷史新高，或者能夠抵禦市場或者下行風險的公司，這些公司的股票通常都能給持貨的投資者帶來不俗回報。

經過篩選出這類股票，筆者發現這批股票裏面，有很多都是香港土生土長的本地藍籌股，例如：中華煤氣(00003)、友邦保險(01299)、港鐵(00066)、領展(00823)，及維他奶(00345)等等，而這些公司又或多或少都符合上述條件。

與美股對比，美股市場裏面不斷創新高的牛股多數是那些有着強大競爭力的科技公司，流行稱為「獨角獸」。反觀港股的牛股，則主要是傳統行業，並且偏向重資產。

也就是說，在過往幾年裏面，與美股上市公司不同，香港的上市公司並非完全得益於企業或者經濟競爭力的提升，恐怕更多的是來自資產增值，這種資產增值又和全球經濟低迷央行不斷印錢有關。

要注意的是，資產例如磚頭確實是實實在在的，但印出去的錢，卻是可以潮來潮退。香港市場過往就試過多次由於資金流向造成的急升急跌。

本篇選取的公司是太古集團，上市公司包括太古A，太古B，旗下還有國泰航空(00293)，太古地產(01972)，本文主要以太古A為分析對象。

太古集團在本港的業務非常廣泛，包括了地產，航空，貿易，零售，飲料等，這些業務已經建立已久，市場地位穩固，收益也很穩定。而剛剛上周公布的18年全年業績中，最讓人高興的莫過於每股派息提高43%至每股3元的同時負債率能夠繼續下降。一眾長期持有收息的投資者應當十分滿意。

一家公司穩健有餘最怕陳舊失去進取心，而太古近年的發展計劃卻看似積極，包括重建太古坊，國泰航空謀求轉型，太古飲料擴大經營區域等。因此投行券商亦要發表報告看好，憧憬一向沉悶的大藍籌出現突破。

這一點反映在股價圖表上亦顯而易見。由2011年開始長達8年的整固期，形成一個整固收縮形態，今年年初才開始嘗試突破。

另外一點，值得注意的是，16年以來太古並沒有跟隨市場上漲，甚至錯過了整個17年的瘋漲。巧合的是，18年1月大市見頂之時，太古卻結束了調整開始上揚。獨立的表現告訴我們，長線資金或許開始發掘他穩健和安全的優點了，期望未來亦能夠抵抗市場震蕩的風險走出獨立行情。

從圖表分析來看，目前股價正在挑戰98.9-95.2阻力區域此處留意震盪，下方支持位91.6，最終突破該阻力區域後104.85有較大阻力，能夠突破105的話，朝向126元及140元的目標進發。

Sooner or Later，市場必會重回波動。屆時，安全資產就該閃閃發光了。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法