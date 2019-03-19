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格力電器董事長董明珠與小米(01810)董事長雷軍，兩人訂下的「十億賭局」，今日終於分出勝負，最終由董明珠勝出。

董明珠和雷軍於2013年一個頒獎場合上，約定一個「十億賭約」，當時雷軍提出，5年之內如果小米營業額擊敗格力的話，董明珠輸他一塊錢。董明珠即場反擊，指「我跟你賭10個億」。

隨着小米今日公布業績，兩人的「十億賭局」勝負揭盅。小米去年全年收入1749億元(人民幣‧下同)，而格力此前公布全年業績快報，預計營業總收入介乎2000億至2010億元。