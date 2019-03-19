港股直擊 重要通告

小米集團(01810)去年業績轉虧為盈，截至去年底止年度股東應佔溢利135.54億元(人民幣‧下同)，2017年度虧損438.26億元，每股基本盈利0.843元，每股攤薄盈利0.044元，不派息。

根據非國際財務報告準則計量，去年經調整淨利潤85.55億元，按年增長59.54%。單計第四季度，經調整淨利潤18.53億元，按年增長2.37倍。

去年收入1749.15億元，按年增長52.6%。所有業務分部收入錄得增長，智能手機分部收入約1138億元，按年增長41.3%；IoT與生活消費產品分部的收入438億元，按年增長86.9%；互聯網服務分部收入增長61.2%至160億元。

期內，國際市場的業務拓展取得成功，收入按年增長1.18倍至700億元，佔總收入比例由2017年度的28%提升至40%。

毛利率方面，智能手機分部毛利率由2017年度的8.8%降至去年的6.2%。為就獲取長期價值奠定基礎，將選擇性地優先考慮更高增長而非毛利率，以獲得關鍵產品的市場份額。

IoT與生活消費產品分部毛利率由8.3%升至10.3%，主要是由於智能電視毛利率提高。互聯網服務分部毛利率則由60.2%升至64.4%，是由於毛利率較高的廣告業務收入佔比較大。

小米表示，隨着5G部署即將到來，相信AIoT日後會有更多創新應用，為抓住該機遇，預期未來5年在AIoT領域投資逾100億元。小米將繼續開拓全球市場，將其在印度市場的成功複製到印尼及西歐等其他重點市場，今年將進軍更多新的國際市場。