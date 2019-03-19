港股直擊 即巿股評

港股360收到持有天合化工(01619)的讀者陳小姐來信，表示證監會判罰券商時，沒有交代對小股民帶來損失，問小股民賠償和股份否能復牌。

先答復牌部分，修訂後的主板《上市規則》第6.01A條去年8月1日生效，連續停牌18個月，會被聯交所DQ。特別要留意，對於修訂版新規生效時已停牌超過12個月的股份，聯交所只給予一年時限，天合2015年3月就開始停牌，換言之，今年7月31日就是天合化工的大限，現時剩不足4個半月，勢要除牌。

至於賠償部分，涉及天合化工保薦人缺失包括瑞銀、美林(Merrill Lynch Far East)和大摩，所有罰款由證監會收取。

過往證監會最成功的例子是洪良國際，此股2009年上市，三個月即因招股書內容失實遭勒令停牌，證監引用《證券及期貨條例》第213條，最終2012年中洪良提出向7700個小股東，以停牌前收市價回購。

目前問題是，證監會相關券商是訂立「協議」，沒有承認責任，券商而證監採取進一步行動的機會很細。另外證監會行政總裁歐達禮亦指出執法行動所針對「保薦人缺失」。留意「缺失」並不代表「違責」甚至「違法」。

再者，洪良國際案件處理相對迅速，反之中國森林和天合化工分別於2009年和2014年上市，證監多年來進展不多亦反映「咬佢唔入」。

至於股東民事索償，最大敵人是時間，本港的《時效條例》限制各類民事索償追溯期，比如當中第4(1)(a)條指出，基於侵權行為的訴訟時效期限是訴訟因由產生起計6年。

天合化工2014年6月上市，至今已快五年，取得賠償機會微，成本亦高。中國森林一例，證監其實於2017年1月試過引用《證券及期貨條例》第213條，民事入稟要求中國森林、保薦人瑞銀和渣打，及核數師畢馬威等向小股東還原交易，不過到同年10月，已因超過民事追溯期告吹。

此外，今次「協議」反映的券商「缺失」也不過是容許天合化工介入盡職審查訪談；沒有處理訪談中出現的預警跡象；訪談問題模糊不清等，理據力度不足。

最後，投資者可嘗試向「投資者賠償基金」求助，不過以往獲賠償的主要是「經紀違責」，如1998年的正達事件，未有保薦人違責賠償的案例，成功機會亦不大。

不幸地，陳小姐的持股很大機會Total Loss。

陳鎮強

信報分析員

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