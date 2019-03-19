港股直擊 即巿股評

港股反覆向好，恒指高開10點，開市後曾升77點，之後隨A股倒跌，曾挫89點，低見29319，午後回穩，最終收報29466，升57點或0.19%，為去年6月20日以來九個月收市新高，連升四日累漲2.3%，由去年10月低位(24540點)彈逾兩成，技術上重返牛市。

全日有1.34億元北水淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水續棄個別中資金融股，建行(00939)有3.54億元淨流出；工行(01398)有1.18億元淨流出；新華保險(01336)有8971萬元淨流出。相反，太保(02601)有8161萬元淨流入；中國銀河(06881)有7404萬元淨流入。

科技股方面，騰訊(00700)全日有1.59億元淨流入；金蝶國際(00268)遭獨立股評人David Webb狙擊，兩日累瀉16.8%，今日有5087萬元北水淨走。

其他藍籌方面，萬洲(00288)續見追捧，再有3.39億元淨流入；中國生物製藥(01177)有2725萬元淨買；恒安(01044)去年多賺0.2%，有5664萬元淨流入。

多隻內房股見北水流走，中國恒大(03333)全日有3.37億元淨流出；中海外(00688)有3246萬元淨走。另外，碧桂園服務(06098)績後挫6.9%，有4461萬元北水淨走。相反，融創中國(01918)有997萬元淨買。

新高教(02001)因某些董事不能如期出席，延遲至3月29日公布業績，股價插10.7%，有2592萬元淨流出。

淨流入較高股份有：長汽(02333)有1.19億元淨流入；金風(02208)有1439萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 萬洲國際、建行、恒大、騰訊、工行、融創、新華保險、太保、中海外及長汽。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 金蝶國際、騰訊、新華保險、中國生物製藥、中國銀河、碧桂園服務、金風、融創、新高教及恒安。