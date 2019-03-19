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今日 17:25 港股直擊

碧桂園服務冀年增7000萬平方米收費面積

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碧桂園服務(06098)去年多賺1.3倍至9.23億元(人民幣‧下同)，派末期息8.49分。首席財務官黃鵬表示，派息比率約25%，業內不高也不低，主要因為將資金用作投資、收購，為股東創造更多價值；另維持每年收費在管面積7000萬平方米的升幅。

公司股價績後曾挫逾一成，收市跌6.88%，報12.46元。執行董事總經理李長江表示，要對公司「堅定的愛下去」，否則股價「不可能回到從前」。

李長江亦表示，公司未來發展不局限於住宅小區，亦探討環保、空間管理等的方向。

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