港股直擊 即巿股評

市場觀望聯儲局議息結果，但隔晚歐美股市向好，港股連升三日後，今日接力造好，更從去年10月低位(24540點)彈逾兩成，即技術上重新重返牛市。恒指連升四日，累漲658點或2.3%。

恒指高開10點，開市後曾升77點，高見29486點，創去年6月21日以來新高，但A股倒跌，港股升勢亦不保，一度轉跌89點，低見29319。午後大市止跌回穩，最終重上29400收市。恒指收報29466，升57點或0.19%，為去年6月20日以來九個月收市新高，國企指數收報11686，升11點或0.1%，大市成交卻縮至993.2億元。

港股雖然向好，惟個股跌多升少，上升股比例只有48%，下跌比例52%。

即月期指收市升109點或0.37%，報29494，高水28點。

上證指數收報3090點，跌5點或0.18%；深成指全日收報9839點，跌3點或0.04%。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)後日(周四)放榜，收市微升0.3%；平保(02318)走高0.5%，更錄七連升；建行(00939)升0.3%；滙控(00005)升0.4%；大摩指萬洲(00288)未來30日上升機會大，全日揚5.5%，跑贏一眾藍籌；申洲(02313)為跌幅最大藍籌，收市跌2%；港交所(00388)跌0.8%。

焦點板塊

醫藥股：藥明生物(002269)及石藥(01093)去年業績佳沖喜，醫藥股跑贏大市。下周五公布業績的中生製藥(01177)揚5.1%；信達生物(01801)腫瘤藥美臨床試驗完成試藥，收飆7%；基石藥業(02616)揚7.1%；君實生物(01877)漲2.3%；四環(00460)去年多賺12%，股價抽高10.5%；去年純利大升1.5倍的藥明生物(02269)，股價升2.9%；石藥漲3.3%。

核電股：內地兩核電項目擬年中開工，核電股走高，中廣核電力(01816)升3.2%；中廣核礦業(01164)炒高13.4%；中廣核新能源(01811)升1.6%；上海電氣(02727)升1%；東方電氣(01072)升2.5%。

燃氣股：今日沽壓大，中國燃氣(00384)挫3.9%，為包尾國指成分股；華潤燃氣(01193)挫3.1%；新奧能源(02688)挫3.4%；港華燃氣(01083)下滑1.1%。

券商股：內地股市回落，中資券商股逆市向下，中信証券(06030)跌0.6%；海通證券(06837)跌1.3%；華泰(06886)走低0.6%；中國銀河(06881)及招商證券(06099)齊降0.4%；廣發証券(01776)跌0.5%。

焦點股份

金蝶(00268)：昨遭獨立股評人David Webb狠批為「泡沫股」大跌14%後，瑞信稱投資者疑慮未消，續予「跑輸大市」評級，目標價僅睇8.7元，全日先升後跌，收造8.84元，挫3%，成交有11億元。

碧桂園服務(06098)：去年純利9.23億元人民幣，按年大增1.3倍，惟業績公布後急挫，全日瀉6.9%。

中電信(00728)：中午公布上年多賺14%至212億元人民幣，每股盈利0.26元，派末期息每股0.125港元，按年增長8.7%，全日升1.6%。

新高教(02001)：董事會會議因個別董事不能如期出席而須改期，股價今日大瀉，全日插10.7%。

閱文集團(00772)：去年多賺六成四，達到9.11億元人民幣，全日炒高8.3%，成交達5.3億元。