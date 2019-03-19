即巿股評 港股直擊

隔晚美股三大指數上升，即使指數權重股Facebook及波音表現不濟，但無礙美股升勢，主要係市場憧憬聯儲局今明兩日議息會議維持息率不變之餘，將繼續放鴿，而今年下半年更大有機會停止進行縮表，喺市場資金充裕下，美股續有支持。至於港股早段上升，恒指盤中曾升77點至29486九個月高位，並重返技術牛區，但其後好淡爭持，未能企穩「牛區」之上。中午恒指報收29334點，跌74點；國指則報收11620點，跌54點。

藍籌股個別發展，有星級分析員指市場對醫藥股前景過份睇淡，預期喺新政策之下，行業將出現整合，而一線大型醫藥股將會喺整合過程中嘅贏家，中生製藥(01177)及石藥(01093)分別升5.2%及3%，為表現最佳兩大藍籌股。其實之前阿Man亦係咁睇醫藥股，建議何於醫藥股調整之際趁低吸納，主要都係建議低吸呢兩隻龍頭。加上藥明生物(02269)跟石藥舊年份成績表亦見得人，醫藥股吸引資金流入。

至於其他重磅股，騰訊(00700)一如所料喺業績前唔上唔落，由於周四業績仍未知公司有關手遊業務放緩情況如何，而較有希望嘅網絡廣告及雲業務，能否成為業績增長亮點，都令投資者現階段採觀望態度，股價喺業績前，暫難突破前高位，即係375元仍然有較大阻力。至於其他重磅股，普遍喺業績公布後見獲利回吐，之前一直強調呢段時間買股勿高追，反正資金喺唔同板塊之間流轉，就趁每次回調低吸。

今日資金炒到去核電股，內地兩個核電項目計劃年中開工，核電股有追捧，要揀核電股首選中廣核(01816)，話晒係龍頭，前景當然睇高一線。跟平安好醫生(01833)一樣，公布業績後股價即爆升，閱文(00772)去年多賺六成四至1億元人仔，股價即升逾7%。不過跟平安好醫生有分別地方係，閱文上市初期股價被炒到龍晒籠，現價較高位剩番一半唔夠，更可以講相當接近上市低位，即係話閱文要炒高，將要面對上面重重蟹貨，每一關都係前一個橫行平台阻力區，唔係話咁易可以關關過，短線喺39.5元就有一個阻力位，今早亦係升抵該水平即掉頭。

呢個時候要揀一個板塊入手，阿Man都係揀番中資金融股，尤其內險股係阿Man心水，而內銀股亦有得諗，反而之前炒到出煙嘅內地券商股，唔少高位回落已超過一成，相信A股今年仲有排玩的話，現水平都可以開始收集。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)