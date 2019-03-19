港股直擊

藥明生物(02269)公布2018年全年業績，去年錄25.35億元(人民幣‧下同)收益，按年升57%。純利則大升1.5倍至6.3億元，剔除上市費用、外滙收益或虧損後的經調整純利亦升74%至7.5億元。每股基本盈利0.52元，不派末期息。

藥明生物首席執行官陳智勝表示，今年固定資產投資超過40億元，未來料每年平均固定資產投資超過10億元，用於全球擴建廠房增加產能。他解釋，公司正處於高速發展階段，故資金用於擴建產能較派息更利好發展。

復旦張江(01349)等多家內地藥企已表明有意在上海科創板上市，陳智勝稱，藥明生物未有計劃在科創板上市。他形容，現時內地醫改方向擬加強生物藥市場，故未來10至20年將是生物藥的黃金時期，而且藥明從事合約研究服務，並未受仿製藥集中採購等政策影響。另外，該股將繼續拓展全球版圖，冀3至5年內將歐洲市場佔比提升到20%左右。

該股去年50.6%收益來自北美、中國佔38.7%。陳智勝表示，貿易戰暫未影響生物藥研發，而只有極少數美國客戶對貿易戰表示關注，該股的北美業務仍然錄得增長。

去年藥明研發開支按年升1.27倍至1.69億元，佔同期收益6.7%。藥明生物首席財務官盧韶華表示，研發開支會控制在收入5%至7%左右。