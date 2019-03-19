訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:10 港股直擊

藥明生物今年固定資產投資逾40億人幣

放大圖片

藥明生物(02269)公布2018年全年業績，去年錄25.35億元(人民幣‧下同)收益，按年升57%。純利則大升1.5倍至6.3億元，剔除上市費用、外滙收益或虧損後的經調整純利亦升74%至7.5億元。每股基本盈利0.52元，不派末期息。

藥明生物首席執行官陳智勝表示，今年固定資產投資超過40億元，未來料每年平均固定資產投資超過10億元，用於全球擴建廠房增加產能。他解釋，公司正處於高速發展階段，故資金用於擴建產能較派息更利好發展。

復旦張江(01349)等多家內地藥企已表明有意在上海科創板上市，陳智勝稱，藥明生物未有計劃在科創板上市。他形容，現時內地醫改方向擬加強生物藥市場，故未來10至20年將是生物藥的黃金時期，而且藥明從事合約研究服務，並未受仿製藥集中採購等政策影響。另外，該股將繼續拓展全球版圖，冀3至5年內將歐洲市場佔比提升到20%左右。

該股去年50.6%收益來自北美、中國佔38.7%。陳智勝表示，貿易戰暫未影響生物藥研發，而只有極少數美國客戶對貿易戰表示關注，該股的北美業務仍然錄得增長。

去年藥明研發開支按年升1.27倍至1.69億元，佔同期收益6.7%。藥明生物首席財務官盧韶華表示，研發開支會控制在收入5%至7%左右。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。