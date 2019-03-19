港股直擊 即巿股評

隔晚美股標指與納指創逾5個月收市新高，但三連升的港股，今早創近9個月高位後回落，中午守29300收市。

恒指高開10點，開市後曾升77點，高見29486點，創去年6月21日以來新高，但A股倒跌，港股升勢亦不保，一度轉跌89點，低見29319，臨近午市跌幅收窄，仍守29300收市。恒指中午跌74點或0.25%，報29334。

國企指數跌54點或0.46%，報11620。

大市半日成交562.86億元。

A股高開低走，滬指跌0.22%；深成指跌0.11%。

藍籌股大致受壓；騰訊(00700)半日跌0.5%；港交所(00388)跌1.7%；平保(02318)走低0.6%；建行(00939)下滑0.4%；申洲((02313)為跌幅最大藍籌，半日挫2.7%；但滙控(00005)升0.2%。

焦點板塊

醫藥股：藥明生物(002269)及石藥(01093)去年業績佳沖喜，醫藥股今早跑贏大市。下周五公布業績的中生製藥(01177)，半日揚5.3%，為升幅最大藍籌；信達生物(01801)腫瘤藥美臨床試驗完成試藥，半日飆6.3%；基石藥業(02616)揚3.8%；君實生物(01877)漲3.4%；四環醫藥(00460)去年多賺12%，股價也飆6.4%；去年純利大升1.5倍的藥明生物，股價揚4.6%；石藥漲3%。

核電股：內地兩核電項目擬年中開工，核電股走高，中廣核電力(01816)升3.6%；中廣核礦業(01164)炒高11.9%；中廣核新能源(01811)升1.6%；中國核能科技(00611)升5.1%；上海電氣(02727)升1.3%；東方電氣(01072)升1.5%。

燃氣股：今早沽壓大，中國燃氣(00384)挫4.4%，為包尾國指成分股；華潤燃氣(01193)挫3.1%；新奧能源(02688)跌2.6%；港華燃氣(01083)下滑0.5%。

焦點股份

新高教(02001)：董事會會議因個別董事不能如期出席而須改期，股價今早大瀉，半日插12.4%，成交有1.1億元。

華能新能源(00958)：去年純利升2.5%，但每股盈利(EPS)按年跌0.6%，中午瀉6.1%，成交有5600萬元。

閱文集團(00772)：去年多賺六成四，達到9.11億元人民幣，中午炒高7%，成交達3.9億元。

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