即巿股評 港股直擊

噚日個市應該會得到一班好友比like，個勢勁到幾驚佢一個唔該一口氣穿晒熊證嗰堆過千張期指街貨層。至於噚日執出嚟嘅恒指牛(61831)，基本上要搵個位入都好難，最多都係見上半場臨完場前，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙落到「3」字頭水平時殺入；覺得呢個位未到超賣而Miss咗嘅話，喺1點50分都仲有一個相對低位，而SlowSTC(14,3)兩線講緊都要見「4」字頭。

喺嗰兩段時間，(61831)高低位先後做過$0.072/$0.071同$0.074，用呢兩個位嘅最高同最低，即$0.074/$0.071拉個中位數$0.0725作為買入價，去到噚日2點幾都已經有10%賺幅；以噚日(61831)收市價$0.084計，賺幅有15.9%；以依家9點47分報$0.09計，賺幅就有24.1%。

今朝起身睇新聞，見美股噚晚仲有得升，不過右下角報住日經粒數就跌；而恒指今朝開市後個樣成個「阿笨」咁，計完隻(61831)個價之後，八掛望兩眼林鄭出嚟交代噚日港鐵炒車單嘢，睇完再望返個市，倒跌喎，不過跌幅唔係話好深，依家10點8分，恒指做緊29399點，跌9點，呢個點數跌幅，唔使睇圖都做到依家做緊粒陰燭「十字星」。

所以，睇咗恒指牛熊證街貨圖先，噚日恒指一嘢剷上29400點樓上，嚇到29400至29499點嗰堆熊仔街貨魂飛魄散，依家見得返602張期指喺度，對比噚日有787張走咗；至於上兩層29500至29599點，同埋29600至29699點都仲有過千張期指街貨，打算同班好友死過。

下方牛證都唔弱，最貼價嘅28700至28799點有898坐鎮，但同現價(用10點8分抄低嘅29399點計)相差699點，確實有啲遠。不過，有打過三國(或者其他攻城嘅game)嘅機友應該會知道咩叫做投石機，係呀！就係呀部好鬼重，推喺城門外唔知幾多里，度好個角度一彈舊石出嚟就中敵人個城門嗰部。

如果，以恒指現價係個城門計，咁即係話堆熊仔其實喺城門後面好努力咁頂住度門，但城門嘅另一邊，即係嗰堆牛仔，其實就係推住部投石機嚟拋啲石頭過去。「咁步兵呢？」回娘娘，步兵就應該係炒緊正股(尤其藍籌)推緊恒指點數嗰班人，而唔係陪你行街睇戲嗰個(或嗰班)，你估成個市得我哋喺度玩輪證咩？！但暫時睇似乎班步兵噚日都消晒啲energy，今日好似無咩力咁，休戰算啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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