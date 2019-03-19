訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:41 港股直擊 即巿股評

【異動股】金蝶曾彈3.7% 管理層稱雲轉型戰略正確

放大圖片

金蝶國際(00268)昨日遭獨立股評人David Webb唱淡，股價急跌一成四，今早低開逾1%低見8.99元後反彈，曾升3.7%報9.45元。截至9時36分，金蝶升1.4%報9.24元，成交近2億元。

David Webb指出，金蝶國際是一隻泡沫股，公司的盈利入賬，是倚賴行業相關的減稅、政府資助、物業投資收益及可疑的關連交易。金蝶管理層回應指，公司的雲轉型戰略非常正確，近年的業績有目共睹，對未來充滿信心。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。