港股直擊 即巿股評

金蝶國際(00268)昨日遭獨立股評人David Webb唱淡，股價急跌一成四，今早低開逾1%低見8.99元後反彈，曾升3.7%報9.45元。截至9時36分，金蝶升1.4%報9.24元，成交近2億元。

David Webb指出，金蝶國際是一隻泡沫股，公司的盈利入賬，是倚賴行業相關的減稅、政府資助、物業投資收益及可疑的關連交易。金蝶管理層回應指，公司的雲轉型戰略非常正確，近年的業績有目共睹，對未來充滿信心。

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