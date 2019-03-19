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今日 09:29 港股直擊 即巿股評

恒指高開10點 金蝶瀉後今早仍低開

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隔晚歐美股市造好，道指連升四日，納指站上7700點。港股三日累漲六百點後，今早輕微高開。

恒指高開10點報29419，創近九個月高位；國企指數高開6點，報11681。

騰訊(00700)低開0.4%，報367.4元。

友邦(01299)低開0.1%，報78.95元。

平保(02318)高開0.5%，報87.85元。

石藥(01093)高開2.4%，報14.3元。

昨日遭獨立股評人David Webb唱淡，股價重挫一成四的金蝶(00268)，今早再低開1.2%，報9元。

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