港股直擊 即巿股評

港股三日累飆601點收九個月高，技術上仍未超買，A股走勢左右去向，市場亦觀望公司業績及美國議息。

隔晚歐美股市造好，泛歐斯托克600指數收高0.27%，至五個月新高，連續第四個交易日上漲。美股三大指數中段一度倒跌，尾段集體回升，道指漲65點或0.25%報25914點；標普500漲0.37%報2832點；納指漲0.34%報7714點。道指連漲四日，納指站上7700點。微軟收漲1.4%，連漲七日，再創紀錄新高，市值超9000億，成為美股市值最大企業。投資者正在等待本周二起為期兩天的美聯儲貨幣政策會議。

道指成份股波音收跌1.8%。據《華爾街日報》報道，美國聯邦檢察機構與美國交通部的官員正在密切關注針對該公司737MAX機型的調查進展。

Facebook收跌3.3%，券商Needham將該公司評級從買進下調為持有，稱擔心公司對使用者隱私與加密資訊的立場，並預計該公司將面臨更多的監管審查。

瑞信首席美股策略師Jonathan Golub對美股前景看法轉趨樂觀，調高了標準普爾500指數今年預測，最新估計標指今年底可見3025點，較原先估計高100點。

聯儲局周三公布議息決定，市場普遍預計聯儲局將維持利率不變，但關注會後聲明、聯儲局主席鮑威爾在會後的新聞發布會上發表的言論、以及貨幣政策委員會委員們對利率前景的預測——即所謂的加息路徑點陣圖。目前大多數經濟學家都在預計聯儲局將其預期加息路徑下調為2019年加息一次、並在2020年再次加息，同時維持其在1月份採取的鴿派觀望立場不變。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.2元，較本港上日收市高0.1元；騰訊(00700)ADR收報367.69元，低1.11元；國壽(02628)ADR收報21.67元，低3仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報14.04元，高2仙；中石油(00857)ADR收報5.24元，高1仙；中石化(00386)ADR收報6.7元，低1仙。電訊股靠穩，中移動(00941)ADR收報87.04元，高0.14元；聯通(00762)ADR收報10.31元，高1仙；中電信(00728)ADR收報4.33元，高1仙。

ADR港股比例指數報29399，較上日恒指收市跌10點。恒指昨日以全日最高位收市，報29409，升396點或1.37%，創去年6月20日以來、近九個月收市高位。恒指14天相對強弱指數(RSI)升至66.3，惟仍未進入70之超買水平。

港元兌美元再次觸及7.85弱方兌換保證，金管局再次入市干預，在市場買入20.1億港元，本港銀行體系戶口結餘降至688.9億元。金管局相隔七個月，於上兩個星期，兩度入市承接港元沽盤。連同今早行動，三次入市共承接74.42億港元。

焦點股份

藥明生物(02269)：去年純利6.3億元人民幣，增長1.5倍，每股盈利52分人民幣，不派末期息。期內收益增長五成七，毛利率40.2%，下跌0.6個百分點。

閱文集團(00772)：去年純利9.1億元人民幣，增長六成四，每股盈利1.01元人民幣，不派末期息，公司預期ARPU繼續上升，將推新廣告模式。

鞍鋼(00347)：公布，按中國會計準則，去年淨利潤79.52億元人民幣，與2017年經調整後淨利潤比較，增長兩成，每十股派息2.2元人民幣。

天工國際(00826)：去年純利2.59億元人民幣，增長五成三，每股盈利10.6分人民幣，末期息3.57分人民幣。

金蝶國際(00268)：昨日收市急跌一成四。獨立股評人David Webb指出，金蝶國際是一隻泡沫股，公司的盈利入賬，是倚賴行業相關的減稅、政府資助、物業投資收益及可疑的關連交易。金蝶管理層回應指，公司的雲轉型戰略非常正確，近年的業績有目共睹，對未來充滿信心。

今日有多家公司公布全年業績，藍籌股有舜宇光學(02382)、恒安國際(01044)。另外其他較受市場關注的業績公布包括：小米集團(01810)、中國電信(00728)、龍光地產(03380)、通達(00698)、同程藝龍(00780)、中國金茂(00817)、華能國際(00902)、龍源電力(00916)、碧桂園服務(06098)。