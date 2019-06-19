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兩會期間，中美貿易談判仍待突破。新華社官方微博早前報道，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴3月14日應約，與美國貿易代表萊特希澤和財長努欽第三次通電話，中美在協議文本上再取得實質性進展。

美國方面，總統特朗普於當地時間14日在白宮說：「關於中國的消息，可能是一個方向(達成協議)，或另一方向，未來3至4星期會知道。」努欽其後出席眾議院聽證會則透露，雙方正起草一份150多頁的文件，相信一些兩國貿易談判的主要問題很快可以解決。

據外電引述消息人士報道，兩國已交換協議草案的英文版本，部分議題分歧收窄，而中方需要翻譯並完成法律檢視相關文件；CNBC上周五引述消息指出，中方提議把簽署貿易協議與國家主席習近平國事訪美合併處理，又要求先達成協議才舉行「習特會」，避免出現2月底美朝峰會不歡而散的尷尬情況。不過，特朗普較早前表示，傾向和習近平會面晤前只達成大部分條款，而未解決的部分待二人見面時磋商，再簽署協議。

綜上所述，中美貿易爭議顯然尚有不少問題未化解，但港股上周卻把仍待協商的貿易談判當作好消息，恒指全星期累漲2.8%，昨天更以全日高位29409點收市，抽升396點，並創下近9個月的即日及收市最高水平。

本欄2月初提到，平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率，意味港股中線「黃金交叉」和「死亡交叉」分布)在1月31日收復失守了約7個月的50%強弱分界後繼續上升。換句話說，港股市底晉級至中線「黃金交叉」佔多數的格局以迎接農曆豬年來臨。

就在港股中線市底晉級剛「滿月」，附【右圖】所見，綠紅比率於3月1日升至1.6%，自2018年2月9日後首次重返正數。所謂綠紅比率，是EJFQ開發追蹤整體港股「勢頭」的指標，並以綠燈(紅燈)代表股價趨勢屬正面(負面)，綠紅比率持續向上，反映「勢頭」轉向正面股票數量增多，通常會由此帶動恒指上揚。綠紅比率突破零水平，即發出綠燈訊號股票多過紅燈，港股市底再上一層樓。

EJFQ指標顯示市底在一個月間兩度晉級，預示恒指未來應可續創2019年新高。然而，短線市寬上周共3天表現與恒指呈較明顯的「熊背馳」，昨天雖彈升1.3個百分點，但熊背馳現象未解決(resolve)，再加上平滑中線市寬自2月26日迄今一直徘徊70%至80%阻力區，恒指有機會借中美貿易進一步落實協議，以及聯儲局本周議息後「放鴿」的好消息而獲利回吐。

必須強調，大市短線若出現整固，反會令1月4日以來這波升浪走勢更健康。

信報投資研究部

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