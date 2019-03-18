港股直擊 中國財經

碧桂園(02007)主席及執行董事楊國強被問及是否減少在香港發展時，表示該公司在內地的規模已很大，但香港市場規模也不少，正在學習，沒有收或放的問題，會努力前行做好份內事，不會亂來。他強調，國家政策希望樓市穩健，企業要跟從國家步伐走自己的路，盈利要能行穩致遠。

談及拓展機械人產業，涉及地盤施工、農業及餐飲等應用，楊國強表示，是嚮應國家號召及因應社會需求，以香港為例，每方米建築成本要3萬元，而且很少新人入行，目前機械人技術發展成熟，旗下又有多個場景可做實驗，公司亦有經濟能力，希望成事後會產生效益。

常務副總裁程光煜表示，今年內地樓市「穩地價穩樓價穩預期」，公司手上已有充裕土地儲備且分布良好，足夠全年發展，會按市場機會作合理投資；今年有近4000億元人民幣貨值交付，入賬量好，不需要作特殊安排。

首席財務官及副總裁伍碧君指出，去年市場資金成本急升，碧桂園已算控制得好，升幅低於市場，今年2月市場利率已明顯下降，公司會一直控制成本低於平均水平，預料今年能較去年改善。

總裁及執行董事莫斌澄清，碧桂園肯定沒有裁員，楊國強有規定伴隨公司成長的人員都會保留，並有增加人手，工作不達標的員工便需要培訓。

對於該公司自發生工地事故後，去年7月開始由每月披露合同銷售改為披露權益合同銷售數據，楊國強稱，在財務上外界過往不知合作項目佔合同銷售的多少，搞不清公司的真正盈利，改動後，長遠都能對公司真正的銷售多少一目了然，會更易理解。他又稱，發展速度及效益要讓位予安全及質量，要保障安全才可往前走，不然公司走不遠。