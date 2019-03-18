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今日 18:13 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨走2.5億 沽建行中移動 追買萬洲

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中港股市今日造好，恒指高開100點，開市後升幅收窄至21點，見29034點，之後發力飆升，午後愈升愈有，收市競價時段(U盤)以全日最高位收市，升396點或1.37%，報29409，創去年6月20日以近九個月收市高位。

全日有2.51億元北水淨流出。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

內銀方面，建行(00939)有6.92億元淨流出；農行(01288)有2.49億元淨流出。

藍籌方面，騰訊(00700)全日有1.53億元淨流入；萬洲(00288)去年少賺14%，股價創逾九個月高，全日有達7.03億元淨流入；中石油(00857)有1.97億元淨買。相反，中移動(00941)有3.7億元淨流出。

內房股今日飆升，多股見北水流入，融創中國(01918)有8790萬元淨買；金茂(00817)有5847萬元淨流入；新城發展(01030)有3703萬元淨流入。相反，中國恒大(03333)全日有2.23億元淨流出；碧桂園(02007) 去年多賺近33%，有5951萬元北水淨走；奧園(03883)分拆奧園健康(03662)上市，前者股價創新高，但有3490萬元淨走。

白雲山(00874)去年多賺67%，股價升6.8%，不過有6161萬元北水淨走。

淨流入較高股份有：金風(02208)有3812萬元淨流入；華潤啤酒(00291)有7780萬元淨流入；金蝶國際(00268)遭獨立股評人David Webb狙擊，瀉14.2%，有北水低撈，錄1416萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、融創、萬洲國際、騰訊、恒大、中移動、農行、碧桂園、白雲山及中石油。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 金蝶國際、融創、奧園、萬洲國際、騰訊、碧桂園、金茂、金風、新城發展及華潤啤酒。

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