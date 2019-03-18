港股直擊 即巿股評

憧憬本周聯儲局議息進一步放鴿，加上A股抽升，港股連升兩日後，今日再飆近四百點，以全日高位收市，更創近9個月收市高，恒指連升第三日，累升601點或2.1%。

恒指高開100點，報29112，開市後升幅收窄至21點，低見29034點，但A股短暫下跌後掉頭回升，港股升幅擴大，午後進一步攀升，尾市更升穿29400關，尾段愈升愈有，收市競價時段(U盤)以全日最高位收市。恒指收報29409，升396點或1.37%，創去年6月20日以來、近九個月收市高位。國企指數收報11674，升166點或1.45%，大市成交1168.9億元。

港股上升股比例56%，下跌比例44%，反映個股整體跟大市升。

即月期指收報29385，升339點，低水24點。

上證指數收報3096點，升74點或2.47%；深成指全日收報9843點，升292點或3.07%；創業板指數收報1707點，升44點或2.67%。

藍籌股大致造好。周四公布業績的騰訊(00700)全日揚2.7%；港交所(00388)漲2.1%；平保(02318)升1.4%；建行(00939)漲0.7%；滙控(00005)升0.4%；中移動(00941)漲1.1%；石藥(01093)去年多賺32%，符合市場預期，收升3.7%；中海油(00883)為表現最差藍籌，收跌1%。

焦點板塊

內房股：海南重啟「商轉公」房貸，內房股應聲炒上，華潤置地(01109)為升幅最大藍籌及國指成分股，全日抽升9.1%；萬科(02202)大升7.1%；碧桂園(02007)去年多賺近33%，全日漲3.4%；恒大(03333)升5%；融創(01918)創新高，收飆6.9%；中海外(00688)抽高7%。二線股方面，雅居樂(03383)飆10.7%；佳兆業(01638)飆5.2%；龍光(03380)升5.8%；新城發展(01030)炒高8.3%；旭輝(00884)彈升8.8%。

汽車經銷股：多個外國品牌因內地下調製造業增值稅，宣布降汽車售價，汽車經銷股齊升。永達汽車(03669)曾飆7.2%，收升5.9%；廣匯寶信(01293)升4%；美東汽車(01268)走高3.1%；中升控股(00881)揚4.4%；正通汽車(01728)升2%；和諧汽車(03836)升1.6%。

鐵路基建股：國家主席習近平將於本周四(21日)起展開訪歐之旅，有報道指意大利擬跟中國簽訂框架協議草案，加入「一帶一路」計劃，鐵建股有追捧。鐵建(01186)及中鐵(00390)各升3.3%；中交建(01800)升1.9%；中國建築國際(03311)升1.5%。

水泥股：發改委擬研調水泥定價，同時北京市工地禁用袋裝水泥，觸發水泥股逆市下挫。海螺水泥(00914)挫4.2%，為表現最曳國指成分股；中建材(03323)挫4.1%；華潤水泥(01313)跌4.2%；金隅(02009)降1.7%；西部水泥(02233)跌2.4%。

焦點股份

金蝶(00268)：獨立股評人David Webb批金蝶靠物業投資支撐，並指表外活動隱藏虧損，認為金蝶是泡沫股，觸發金蝶連升三日後急吐，一度大跌15.3%，低見9元，全日收報9.11元，大跌14.2%，成交大增至13.8億元。

普拉達(Prada)(01913)：去年盈利2.05億歐羅，約18.2億港元，按年下跌17.47%，全日逆市大跌，收瀉10.6%，成交有1.5億元。

新股：奧園(03883)分拆的奧園健康(03662)，收報4.45元，較招股價3.66元，高21.6%，不計手續費，每手1000股計，一手賺790元。至於本港海事服務供應潤利海事(02682)以全日低位0.28元收市，較招股價0.5元，低44%，不計手續費，一手4000股蝕880元。

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