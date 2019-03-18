即巿股評 港股直擊

表面上今日恒指升近四百點創近九個月高位，係威係勢，查實全日下跌股份比重有四成半，當中不乏驚嚇場面。金蝶(00268)真係唔到你唔信而邪，去年8月中公布公布業績之後炒到出煙，之後不單打回原形，仲要勁跌凸！今次一樣，放榜後上周五愈升愈有，當大家以為無得輸之際，今日就有David Webb呢隻黑天鵝，文章儼如沽空報告力陳金蝶唔值呢個價。

即使金蝶是強勢股，但其實我在節目上已多次指出金蝶估值超貴，相信信奉「價值投資」的David Webb亦是衝著這點而去「狙擊」金蝶。我們的EJFQ用戶，已清楚透過FA+睇到金蝶去年8月中急升時，預測市盈率、市銷率及市賬率已高過中位數3個標準差以上，之後股價即刻拉落，今次又同樣上演一樣劇情，結果亦似乎一樣。所謂「主人與狗常謹記，平貴要睇FA+」，注碼控制定輸贏，既然心中對金蝶估值已有一把尺，一定不會重注在此股上。我們即管看看金蝶的雲業務何時真正提供明顯的盈利貢獻。

說回大市，前周審慎是應該的，之後上周V彈之後，周五的拋物線SAR亦出現反手造好訊號，今日即破位，在29700點之前，蟹貨阻力其實不大，只要恒指RSI一日未升至72，別逆勢而行。個股方面，我不建議炒業績，因為未必會跟你的劇本走，符合預期也會回吐，寧願定局過後，看埋大行們睇法，再作部署。

羅崇博（杜比)