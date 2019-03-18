港股在下午二時後升幅擴大，恒指一度升穿上午高位，暫時見最多升321點，高見29334。截至2時42分，恒指升299點，報29312。
國企指數升119點，報11628。
內地股市升幅擴大，上證指數現報3090，升68點，升幅達2.3%。
金蝶(00268)為午後焦點股，David Webb在網頁發文指金蝶是個泡沫，認為公司依賴問題交易獲得利潤，股價曾急跌逾一成三，最新跌逾8%。
內房股今日排眾而前，中海外(00688)最新勁升6%；潤地(01109)升逾7%。
港股在下午二時後升幅擴大，恒指一度升穿上午高位，暫時見最多升321點，高見29334。截至2時42分，恒指升299點，報29312。
國企指數升119點，報11628。
內地股市升幅擴大，上證指數現報3090，升68點，升幅達2.3%。
金蝶(00268)為午後焦點股，David Webb在網頁發文指金蝶是個泡沫，認為公司依賴問題交易獲得利潤，股價曾急跌逾一成三，最新跌逾8%。
內房股今日排眾而前，中海外(00688)最新勁升6%；潤地(01109)升逾7%。
|下一篇：
|金蝶回應狙擊 對業績增長有信心
|上一篇：
|日股兩連升 高收133點