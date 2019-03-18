港股直擊

埃塞俄比亞航空一架737 MAX 8型號上周日失事墜毁後，多個國家宣布停飛該型號客機。國泰航空(00293)行政總裁何杲接受外電訪問時稱，公司目前無訂購涉事型號飛機。

至於會否影響未來訂購飛機的計劃，他表示，仍觀望有關調查的結果。

何杲透露，未來國泰將接收約70架新飛機，香港機場第三條跑道啟用前，在2024年底，32架是A321 neo空中巴士、21架是新波音777-9X，將會形成其長途航線的基礎。國泰仍會有更多A350空中巴士，所以是頗為平衡。