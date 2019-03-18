即巿股評 港股直擊

美股上周都算係強而有力，不僅扭轉前一周跌勢，抹去前周所有跌幅之餘，標指跟納指更升穿去年11月高位，創超過五個月新高。而呢個星期美國聯儲局議息，估計唔加息之餘，都係放鴿居多，隨時又成為好友另一個托高美股嘅藉口。至於港股呢邊，本來中美貿易談判靜咗落嚟，侵侵仲話唔急於跟中國簽署任何協議，市場又開始擔心貿易戰繼續拖，上周中港股市曾仆咗一仆。不過至周五兩會閉幕，國務院落實總理強調經濟增速維持合理區間，同時落實減稅降費，而兩會尾聲股市例牌做好，結果上周港股仍錄得783點升幅。

雖然表面睇無論中港美三地股市都唔多覺有利好消息，但三地股市都跌唔落，不過市場又確係充斥住負面因素，搞到唔少淡友上周做淡之餘，更加係唔願止蝕離場，以為大市終有一日會轉逆回頭。查實睇番牛熊證街貨數量，暫時都係熊多牛少，上周牛熊雙方曾一度拉近距離，周中大市亦曾回吐劏咗一下肥牛，但劏完肥牛又見熊掌愈養愈肥，今日上去屠熊亦合理。只係大市唔係一下子可以挑戰三萬關，唔排除又喺29500前磨番三五七日。暫時恒指阻力仍然喺29500-29600，支持29000，穿咗咪又係試番28800，玩嚟玩去又係呢個水平。

結好於東瀛殺出博彩新血路

咁搞法都係炒股唔炒市，阿Man一向偏愛大股，但港交所(00388)話正初步研究點樣谷旺啲中小型股份，包括利便市場進入、降低交易成本、提高資本效率及加強風險管理，希望可以鼓勵呢類股份成交。其實股仔亦未必一定唔好，只係無人維持秩序，通常都係靜靜局，交投唔多活躍。好似一向個底甚為厚嘅結好控股(00064)，其實質地唔差，手上項目投資亦搞得幾好，PE同PB又唔算高，都算係蒼海遺珠。集團透過旗下間接全資附屬GWHL跟日本從事博彩相關業務嘅Shotoku Rinaldo(SRC)已訂立諒解備忘成立合營企業，準備喺日本大展拳腳，發展綜合渡假村Integrated Resorts(IR)項目。SRC去年10月獲靜岡縣牧之原市綜合娛樂事務委員會確認，為委員會提名嘅唯一候選人，以向日本中央政府提交及呈列喺牧之原市嘅IR項目(包括娛樂場業務)。若能順利獲發IR牌照，合營公司將直接獲得項目發展權。為隆重其事，結好跟前牧之原市市長西原茂樹，現為該市IR委員，更帶領一眾委員到澳門實地考察取經，了解澳門旅遊、博彩產業經營之道。雙方更拜訪澳門航空，探究兩地直航嘅可能性，顯示牧之原市對其IR項目態度積極及極其重視。

日本嘅IR事業喺未獲政府批准前，首要獲得申辦地區民眾認同，才能展開競投。雖然市場一直傳言大阪等大城市有機會，但以日本IR項目的選址基礎，當地居民嘅取向至為重要，大城市除了要獲得龐大土地發展有難度外，不同聲音亦較多！反觀牧之原嘅IR項目已取得當地民眾支持，屬現階段唯一已達最基本要求嘅地區。而該市市長Kikuo Sugimoto已經喺Oyori地區確定了一個佔地160公頃(折合約1720萬平方呎)嘅森林，作為構建IR之用。市場發現，該土地總面積較原先預計約400萬平方米，暴增超過四倍，可見當地對項目高度重視，冀透過增加土地資源規劃，吸引不同投資者積極布局。相信政府通過法律後，牧之原市不難成為首個跑出的城市。而牧之原市位處靜岡機場5分鐘車程，由東京乘子彈火車亦僅需約1小時，交通便利，方便接駁不同的城市，具備地利優勢。而結好早著先鞭，再配合其具備嘅協彩業務經驗，一旦呢個東瀛項目一上馬，定必成為集團未來增長新亮點。家下濠賭股煩緊續牌問題，反而結好喺東瀛殺出一條新血路，相對其他濠賭股，結好亦有一定留意價值。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)