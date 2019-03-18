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今日 13:46 港股直擊 中國財經

福耀玻璃續拓展海外 日後佔比提升

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汽車玻璃生產商福耀玻璃(03606)財務總監陳向明表示，集團繼續拓展海外市場，將業務國際化，去年海外業務佔整體業務為41.5%，日後佔比會提升，而海外主要市場包括日韓、歐洲及美洲。

至於去年集團收購生產及銷售鋁產品、德國公司SAM資產，由於當地成本高，料需時一年時間作整合，今年主力整合收購項目，料該項目會成為集團增長亮點，若再有其他收購項目會作公布。

對於去年內地汽車行業出現負增長，他表示，今年內地汽車行業或會持續負增長，但仍有發展空間，集團會保持業務穩定增長。

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