訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:12 港股直擊

復星旅文:未來根據業績決定是否派息

放大圖片

復星旅遊文化(01992)去年扭虧，轉賺3.08億元(人民幣‧下同)。首席財務官王文平表示，公司只是首年實現盈利，未來將根據業績情況再決定是否派息。

旗下江蘇太倉及雲南麗江兩個旅遊目的地項目投資逾100億元，雙雙於今年上半年動工。王文平表示，將分階段開發，透過銀行貸款及盡早預售物業以支持項目發展。他透露，太倉可售物業建築面積達50萬平方米，多於三亞項目的16萬平方米。

董事長錢建農補充，三亞項目撇除物業銷售，酒店部分已達收支平衡，相信今年表現將好過去年。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。