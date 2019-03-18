港股直擊

復星旅遊文化(01992)去年扭虧，轉賺3.08億元(人民幣‧下同)。首席財務官王文平表示，公司只是首年實現盈利，未來將根據業績情況再決定是否派息。

旗下江蘇太倉及雲南麗江兩個旅遊目的地項目投資逾100億元，雙雙於今年上半年動工。王文平表示，將分階段開發，透過銀行貸款及盡早預售物業以支持項目發展。他透露，太倉可售物業建築面積達50萬平方米，多於三亞項目的16萬平方米。

董事長錢建農補充，三亞項目撇除物業銷售，酒店部分已達收支平衡，相信今年表現將好過去年。