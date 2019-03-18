港股直擊 即巿股評

美股上周五晚四期結算造好，加上A股走高，港股連升兩日後，今早一度飆逾三百點，創逾八個半月高位。

恒指高開100點，開市後升幅收窄至21點，見29034點，但A股短暫下跌後掉頭回升，港股升幅擴大，最多升316點，高見29328，創八個半月高位，隨後升勢放緩，但中午仍升逾兩百點收市。恒指中午升211點或0.73%，報29224。

大市半日成交額626.4億元。

國企指數報11590點，升81點或0.7%。

A股造好，滬指升1.26%；深成指升1.66%。

周四公布業績的騰訊(00700)為升市主力，中午揚2.1%，並向恒指貢獻61點升幅；港交所(00388)漲1.8%；平保(02318)中午升1.3%；建行(00939)微漲0.1%；但滙控(00005)無升跌；中海油(00883)為表現最差藍籌，半日跌1.6%。

焦點板塊

內房股：海南重啟「商轉公」房貸，內房股應聲炒上，華潤置地(01109)抽高6.6%，為升幅最大藍籌；今日公布業績的碧桂園(02007)揚4.4%；恒大(03333)升5%；融創(01918)創新高，中午漲5.9；中海外(00688)升4.6%。二線股方面，雅居樂(03383)飆9.6%；佳兆業(01638)飆7.3%；龍光(03380)升4.6%；金茂(00817)升6.1%；新城發展(01030)升5.9%；旭輝(00884)彈4.9%。

汽車經銷股：多個外國品牌因內地下調製造業增值稅，宣布降汽車售價，汽車經銷股齊升。永達汽車(03669)曾升7.2%，中午升5.9%；廣匯寶信(01293)升4.5%；美東汽車(01268)升2.5%；中升控股(00881)漲3.1%；正通汽車(01728)升3.6%；和諧汽車(03836)升1%。

水泥股：發改委擬研調水泥定價，同時北京市工地禁用袋裝水泥，觸發水泥股逆市下挫。海螺水泥(00914)曾插7.1%，半日仍瀉5.2%，為表現最曳國指分股；中建材(03323)挫4.6%；華潤水泥(01313)跌4.8%；金隅(02009)降2.4%；西部水泥(02233)跌2.4%。

焦點股份

普拉達(Prada)(01913)：去年盈利2.05億元歐羅，約18.2億港元，按年下跌17.47%，今早逆市大跌，半日瀉8.8%，成交有6130萬元。

四環醫藥(00460)：今早市前公布，開發的複方氨基酸注射液(20AA)已獲得國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件，半日大升9%，成交有4470萬元。