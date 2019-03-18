港股直擊 即巿股評

現代牙科(03600)發盈警，觸發股價下挫，最低見過1.31元，大跌10.3%，現造1.36元，仍挫6.8%，成交金額134萬元。

集團預料，截至去年底止，全年股東應佔溢利將按年減少約40%至50%，2017年度溢利1.55億元。

該公司指出，去年盈利減少，主要因為期內出現未變現滙兌虧損淨額、資本化利息及費用的一次性撇銷和相關滙兌虧損、開發新產品的研發支出導致的行政開支增加，以及勞動力成本增加。

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