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美國總統特朗普首度行使他任內的否決權，上周五在白宮橢圓形辦公室簽署文件，推翻參議院早一日通過的終止總統頒布的國家緊急狀態令，讓他在緊急狀態令「護航」下可以繞過國會，調動聯邦政府部門資金興建美墨邊境圍牆。

特朗普於2月15日頒布的國家緊急狀態令，在2月26日已被民主黨控制的眾議院以245對182票否決(有13位共和黨議員倒戈)，來到共和黨佔多數票的參議院再遇滑鐵盧，又在多名共和黨人倒戈下以59對41票遭否決。特朗普為行使否決權解釋說，國家緊急狀態令是獲《國家緊急法》授權而頒發，身為總統，保護國家是首要責任，上月仍有7萬6千名非法移民來到美國邊境，沒有其他重大緊急狀態比邊境問題有更大危機，他強調「國會有自由通過這(否決緊急狀態令)議案，我有責任將它否決，我亦十分自豪將它否決。」

然而，眾議院議長佩洛西反駁特朗普推翻國會決定是漠視憲法、國會以及美國人民的意願，批評特朗普所講的是「假危機」，並表示眾議院將於本月26日就推翻總統的否決權進行投票。根據美國憲法，參眾兩院需要三分之二的多數票才可以推翻總統的否決，預料不易爭取到足夠的共和黨議員「倒戈票」。

3月13日的【搏拳實錄】提到，特朗普鍥而不捨爭取興建美墨邊境圍牆，目的是希望一定程度分散民主黨對他例如「通俄門」等等的攻勢。無論如何，緊急狀態令和美墨邊境圍牆畢竟都是美國兩黨爭議的「家事」，本港投資者更關心的應是中美貿易爭議的發展。事實上，恒指上周亦受到中美「隔空商議」偏向正面的消息刺激而反覆上升，上周五曾創29204點的intraday高水平，與3月4日的29241點今年新高相差僅37點。

值得注意的是，上文指出「EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，以及短線市寬截至周一收市(執筆時仍未有最新數據)都與恒指呈明顯的單日「熊背馳」，恒指可能尚未確認完成早前的超買調整。除非恒指未來幾日突破上周一的29241點今年高位，否則老徐的short call仍有機會再次擴大利潤。」

EJFQ圖表顯示，強勢股指數上周二繼續與恒指呈明顯的熊背馳(恒指裂口上升417點或1.46%，強勢股指數則跌了3.9個百分點，至55.7%)，而短線市寬當日亦與恒指同樣呈熊背馳。直到上周五收市，該兩個指標與恒指近期形成的熊背馳現象仍未解決(resolve)。

老徐現正「牛咁眼」睇住：假如恒指在強勢股指數以及短線市寬熊背馳中仍然突破3月4日的29241點的今年高位，唯有平掉手上的29000點short call止蝕；反之則買入即月期指put加碼博恒指調整，期望會補回3月12日的28512至28734點的上升裂口。

老徐