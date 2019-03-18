即巿股評 港股直擊

今朝未起身就被電話啲message響醒，原來係港鐵炒車；到我起身再睇返佢哋send出嚟啲相時，嘩！唔知仲以為屍殺列車，炒到不似車型咁滯，怪不得中環至金鐘全日暫停服務，好彩嘅係無人受傷啫。

返到公司見到同事阿Jo企喺我個位，鬼鬼鼠鼠偷蕃薯咁，原來條友仔早幾日飛咗過去新加坡過生日，今日返嚟復工兼放低手信，多謝晒！

依家10點9分，恒指由今朝早升幾十點爬升到升百零點，開恒指牛熊證街貨圖一睇，嘩！上方熊證過千張期指重貨區由之前嘅三層增加至四層，咪以為多一層就好似「成功爭取紅綠燈過馬路多兩秒」咁，每一層其實都係由錢堆砌出嚟架(你唔真金白銀去買貨，又點會有街貨嘅出現？)

依家10點14分，恒指依家做緊29163點，最高做過29182點，而第一層熊證街貨就係29200至29299點，呢度亦係嗰千張期指嘅第一層，講緊有1261張期指，個距離近到同轉彎有落有得fight。

至於下方牛證...well...最近嗰層講緊係28700至28799點，呢度亦只係得487張期指，同現價比相差463點，呢個點數你可能覺得唔多，但多少都真係比較，而唔係絕對。

望望月曆，今個星期四(3月21日)有長和(00001)、吉利(00175)、騰訊(00700)、中石油(00857)、中海油(00883)、中移(00941)同長實(01113)公布業績，隻隻都大藍等，隻隻都代表住嗰一個行業最top嘅公司，呢個超級星期四會唔會派幾份靚仔業績，將個市一嘢向上推食晒啲千張期指街貨呢？唔知；不過可能一隻騰訊已經足夠。

恒指牛(61831)，收回價28503點，同現價有逾600點差距，同一收回價中槓桿最高，吼恒指5分鐘圖見超賣就小注落場。

BTW，如果好初期有睇開【輪證贏家】嘅讀者可能仲記得我有一個舊同事又係「燈神」，仲要係燈隻中行(03988)添，呢個妹妹(都唔妹妹架啦，就嚟三張嘢啦！)離職後單拖遠赴新加坡返工，佢今日生日，遙距同你講聲生日快樂！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#