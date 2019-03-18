港股直擊 即巿股評

港股上周累漲2.8%，重上二萬九水平，不過本周影響大市因素甚多，市場尤其聚焦大藍籌業績，料短期好淡爭持機會較大。

美股上周五三大指數集體收高，道指升137點或0.54%報25848點，標普500漲0.5%報2822點，蘋果、波音均漲逾1%；納指漲0.76%報7688點，納指全個星期漲3.8%，創去年12月以來最大單周漲幅。標普500指數則創去年11月以來最大周度漲幅。波音全周則累跌10.3%。

中概股漲跌不一，重磅股以百度漲1.6%表現較好；趣頭條漲13.8%，虎牙直播漲9.2%。網貸股大跌，因央視315晚會曝光一批網貸公司。點牛金融跌13.9%，愛鴻森跌13.7%，盛世樂居跌13%，簡普科技跌12.78%。另外，蔚來汽車跌4.64%；

據新華社報道，3月14日上午7時，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展。

周五美國總統特朗普首次使用總統否決權，否決了阻止其按照「國家緊急狀態」修建邊境牆的參議院決議。在此之前，周四美國參議院通過一項決議，推翻特朗普此前為修建邊境牆而宣布進入的「國家緊急狀態」聲明。

聯儲局當地時間周二與周三將一連兩日舉行議息會議。儘管市場不預期利率有任何變動，但聯儲局主席鮑威爾將舉行記者會，投資者關注他對經濟前景的表述，以及聯儲局官員的利率預測是否有變，同時也可能提及結束縮減資產負債表事宜。

周五紐約期油收跌0.29%報每桶58.74美元，終結四連漲，本周漲4.8%，連漲兩周。美國能源資訊署(EIA)證實全球原油產量出現下降。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.01元，較本港上日收市高0.16元；騰訊(00700)ADR收報360.78元，高1.78元；國壽(02628)ADR收報21.27元，高7仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.94元，低0.22元；中石油(00857)ADR收報5.11元，高1仙；中石化(00386)ADR收報6.68元，無升跌。電訊股造好，中移動(00941)ADR收報86.25元，高0.3元；聯通(00762)ADR收報10.08元，高0.14元；中電信(00728)ADR收報4.31元，高3仙。

ADR港股比例指數報29065，較上周五恒指收市高52點或0.18%。恒指上周五一度逼近今年高位(29241點)，收報29012點，升160點，港股全周漲783點或2.8%。富時中國指數年檢變動周五收市後生效，基金換馬活動令收市競價時段成交額急增。恒指短期有望再挑戰今年高位，支持位參考20天線約28760點附近。截至今早八時半，美國道指期貨跌34點報25864。

本周共有400多間公司公布業績，「超級星期四」更是本周焦點，騰訊、中移動、中海油、長和(00001)、長實(01113)及吉利(00175)將同日放榜。以上6隻股份共佔恒指權重約22.7%，業績表現料將左右大市。今日有多家公司公布業績，藍籌有碧桂園(02007)及石藥(01093)；另外，閱文(00772)、鞍鋼(00347)、康哲藥業(00867)及TCL電子(01070)之業績亦較受市場關注。

焦點股份

中國高速傳動(00658)：發盈警，預期截至去年12月底的全年純利，按年下跌約五成。

冠捷科技(00903)：截至去年12月底的全年業績轉虧為盈，純利2191萬美元，派末期息0.28美仙。

中國中藥(00570)：公布去年純利14.39億元人民幣，按年上升兩成三，派末期息5.51港仙，全年派息率三成半。

白雲山(00874)：去年純利34.41億元人民幣，按年上升六成七，派末期息每股42.4分。

福壽園(01448)：去年純利4.88億元人民幣，按年上升一成七，派末期息3.72港仙。

靈寶黃金(03330)：發盈喜，預期截至去年12月底的年度，股東應佔利潤將錄得不少於6億元人民幣，對上一年同期純利7983萬元人民幣，主是由於出售靈寶華鑫銅箔全部已發行股本收益。

雨潤食品(01068)：發盈警，預期於2018年度需要計提約39億元非流動資產減值虧損，因此公司股權持有人應佔虧損較2017年度將大幅增加，預期虧損將不少於47億元。撇除計提因素，集團預期在主營業務所產生的虧損按年有所減少。

奧園健康(03662)及潤利海事(02682)將於今日掛牌，暗盤價以奧園健康表現較好，暗盤價收市報4.1元，較招股價3.66元高12%。