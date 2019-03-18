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香港寬頻(01310)為香港100Mbps或以上光纖寬頻服務的最大供應商，為客戶提供寬頻、VoIP語音等服務。截至2018年8月底止，年度營業額按年上升22.2%至39.5億港元，純利更急增1.32倍至3.97億港元。整體業績表現理想，主因住戶及企業收益均錄得雙位數字增長，以及多項營運開支佔收入比重有所下降。

期內住宅收益增長16%至22.78億港元，寬頻服務ARPU由每月168港元增加5%至每月176港元，網絡覆蓋住戶數目則升2%至229.7萬戶。流動通訊服務亦成為主要增長動力，已啟動服務用戶數目增長80%至26.5萬名，流動通訊ARP則增24%至每月147港元；同期OTT服務表現理想，已訂購機頂盒數目增長59%至83.5萬部，反映大部分住宅寬頻客戶訂購超過一部OTT機頂盒，有助日後作交叉銷售的收入。

企業客戶方面，在整合業務後，定位及服務能力提升，令收益增長14%至13.79億港元，ARPU由每月1463港元增加3%至1510港元，客戶淨增3000戶至57,000戶。

香港寬頻去年8月以104.9億港元收購匯港電訊(WTT)(前九倉電訊)全部股權，預期最快今年首季完成。WTT向本港企業客戶提供固網電訊服務，覆蓋5,400棟商業大廈，擁有客戶逾56000名，大部分屬大型企業。香港寬頻現有客戶群以住宅客戶及中小企為主，定位與WTT有別，完成收購後可增強客戶基礎，並成為第二大企業固網服務供應商。

購匯港可擴客戶基礎

另外，集團去年9月斥資約3.29億港元，收購原租用作營運網絡中心的兩個葵涌商用中心。集團現時在港持續發展網絡業務，為數據中心自置物業，可望提供穩定的網絡服務，亦可配合日後擴張發展。

香港寬頻去年派發末期息每股0.3港元，連同中期股息全年合共每股派0.56港元，按年增長24%。集團業務集中本港，維持逾90%撇除債務後的自由現金流作股息，管理層表示2019年派息增長幅度與2018年相若，為投資者增添信心。現價2019年預測股息率5.3厘，具一定防守力。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期香港寬頻2018/19、2019/20及2020/21年每股盈利為0.392、0.564及0.665港元，給予12個月目標價14.0港元，相當於今年預測市盈率30.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理